هبة جمال: مصر أكدت رفضها التام لفكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن مصر موقفها ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن مصر مستهدفة خاصة وأن الدولة المصرية مقبلة على عرس ديمقراطي كبير وهو الانتخابات الرئاسية من أجل الضغط على القيادة السياسية.

وقالت هبة جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر أكدت رفضها التام لفكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن التفكير بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في شمال غزة أمر واضح لدول الغرب، وهو مخطط إسرائيلي غربي من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين.

كل السيناريوهات مطروحة

وتابعت الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أن ما يحدث الآن في المنطقة وحرب غزة من تخطيط ودعم أمريكي، موضحة أن كل السيناريوهات مطروحة الآن بشأن تصاعد الأحداث في المنطقة.