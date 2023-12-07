بقوة 3.5 ريختر.. زلزال جديد يضرب تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، وقوع زلزال جديد في محافظة إيلازيج التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع بقوة 3.5 درجة علي مقياس ريختر، كان علي عمق 14.81 تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالًا بقوة 5.1 درجة ضرب خليج جيمليك ببحر مرمرة، حيث شعر به سكان إسطنبول والمدن المحيطة بها.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن الزلزال ضرب ولاية بورصة التركية، ما أثار هلع المواطنين.

ورصدت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما كان مركز الزلزال ولاية يالوفا في بحر مرمرة قبالة ساحل بورصة.