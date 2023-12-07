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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية لا يمكنها ضمان المزيد من المساعدة لأوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن عدم موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا لا يسمح للإدارة الأمريكية بوعد كييف بمثل هذا التمويل.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “الإدارة الأمريكية لا يمكنها ضمان المزيد من المساعدة لأوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “لسنا في وضع يسمح لنا بإعطاء هذا البلاغ لأوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار كيف تسير الأمور”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكونجرس الأمريكي سيقدم لـ روسيا “هدية الكريسماس” إذا فشل في الاتفاق على المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي حديثه في المنتدى الأمني لمعهد آسبن في واشنطن، قال وزير الخارجية البريطاني، إن “الأمن الأوروبي هو أيضا أمن أمريكي”.

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وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، دعا كاميرون الغرب إلى الحفاظ على الوحدة ومواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أنه “بخلاف ذلك، سيكون هناك جانبان فقط سعداء: روسيا والصين”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “لا أعرف عنك ، لكنني لا أريد أن أعطي أيا منهم هدية عيد الميلاد”.

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