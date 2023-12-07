شهيد وجرحى.. قوات الاحتلال تقصف بلدة مجدل زون اللبنانية

استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في أطراف بلدة مجدل زون الجنوبية منذ قليل وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث أسفرت الغارة عن وقوع شهيد وعدد من الجرحى.

وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي أطراف بلدات ‎الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا وكونين وعيتا الشعب ورميش ويارون ومارون الراس وكفركلا جنوب لبنان بحسب ماذكرت قناة المنار .

فيما أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بيانا أدانت فيه الجرائم التي يقوم بها المستعمرون في الضفة الغربية، وتزايدها بشكل مقلق في الأسابيع الأخيرة من دون أي رادع أو محاسبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، ما أدى الى استشهاد العديد من الفلسطينيين.

واستنكرت الخارجية اللبنانية في بيانها اليوم الخميس، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستعمرة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة، وتوسيع المستعمرات، والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة، وهدم منازل الفلسطينيين وتهجير ساكنيها.

ونددت الخارجية اللبنانية بأن مثل تلك الخطوات التي تهدف الى التهجير القسري للسكان، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية من خروقات فاضحة وانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يعتبر الاستعمار غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت الوزارة اللبنانية نداء هاما الي المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية الهادفة الى تقويض كل الفرص والمبادرات التي تسعى الى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقتنا، وإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية.

وأتمت الوزارة اللبنانية بيانها قائلة : هذه الجرائم تتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدمر بصورة ممنهجة ويحصد آلاف القتلى والجرحى من المدنيين العزل لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.