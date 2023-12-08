"النقل" تنفق 2 تريليون جنيه بكافة قطاعاتها في عهد السيسي| إليك التفاصيل

نفذت وزارة النقل عدد من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، شملت تطوير الطرق والمحاور والكبارى وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانىء البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.

وذكرت وزارة النقل في تقرير عن انجازات وزارة النقل خلال 9 سنوات ( 2014 – 2023 ) حصل صدى البلد على نسخه منه، إنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلي رأسها مشروعات النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات .



وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل ( طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري ) خلال الفترة من( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ، تم خلال التسع سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :



أولاً : في مجال الطرق والكباري- المشروع القومي للطرق :



يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .

تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :

تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول

290 كم وبتكلفة 10,4 مليار جنيه .

تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة

1,35 مليار جنيه .

تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه .

تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة 1 مليار جنيه .

تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة

11,2 مليار جنيه .

إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم )

وتكلفة 1 مليار جنيه .

إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم )

وتكلفة 475 مليون جنيه .

تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .

ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه .

محاور النيل :

يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .

تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014

تم انجاز عدد 13 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان اسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط ) .

الكباري العلوية والأنفاق :

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات .

تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق .

تم إنجاز 934 كوبري / نفق وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي.



الطرق المحلية داخل المحافظات :

في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين .

تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم انجاز 36 ألف كم منها .



طرق مبادرة حياة كريمة :

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة .

تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .



ثانياً : في مجال السكك الحديدية



تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.



تطوير الوحدات المتحركة :

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65 % ، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية

62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم ( بدون نقل البضائع ) ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة ( جرارات وعربات ) تم تنفيذ منها الآتي :



تم توريد عدد 130 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل

عدد 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها .

تم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة .

تم توريد عدد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية .

تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة

مخطط إعادة تأهيلها .

تم توريد عدد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي عدد 140 عربة ، كما تم توريد

عدد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم .

تطوير البنية الأساسية :

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

تطوير المزلقانات :

تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح .

جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح .

تطوير المحطات :

تم الإنتهاء من تطوير عدد 364 محطة .

تم الإنتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :

تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .

مشروعات تطوير نظم الإشارات

يهدف التطوير إلي تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات علي خطوط السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم وخط أسيوط – نجع حمادي بطول

181 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم ) .

تطوير الورش الإنتاجية :

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز )

تنمية العنصر البشري :

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة

تم تخريج عدد 550 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالإضافة إلي تخريج عدد 4750 فني وقائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر .

ثالثاً : في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي



تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ، وفي إطار هذه الخطة تم تنفيذ الآتي :

افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة

الإدارية ) بطول 68,8 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة .

إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان بتكلفة 1,3 مليار جنيه والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي

" عدلي منصور / السلام " ) .

افتتاح الجزء الأول 3A من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات بتكلفة 9,2 مليار جنيه وجاري استكمال المرحلة الثالثة حتي إمبابة شمالاً وحتي جامعة القاهرة جنوباً .

افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد

10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه .

توريد عدد 25 قطار من إجمالي عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 20 قطار منها الخدمة .

جاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 16 محطة .

جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم .

جاري تنفيذ مونوريل شرق / غرب النيل بإجمالي أطوال 100 كم وعدد 35 محطة .

رابعا : في مجال الموانئ البحرية



في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).

تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة.

وفي هذا الإطار ، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها :

ميناء الإسكندرية الكبير :

إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن

حتى 70 ألف طن من البضائع .

إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية

بتكلفة 300 مليون جنيه .

إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير "

( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .

جاري إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه .

جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر

وتكلفة 314 مليار جنيه .

جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر .

جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان كمرحلة أولي .

ميناء دمياط :

إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه .

تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه .

جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون جاوية مكافئة

بتكلفة 4.495 مليار جنيه .

موانئ البحر الأحمر :

تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه .

إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه .

انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه .

إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه .

ميناء السخنة :

جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 5,3 كم2 مناطق تجارية ولوجستية و327 م حواجز أمواج و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق .

وفي ضوء تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي :

الشراكات الإستراتيجية طويلة المدى : -

الخطوط الملاحية : -

MSC الخط الملاحي الأول عالميا / التحالف برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوي ٢ مليون حاوية مكافئة سنويا.

MEARSK الخط الملاحي الثاني عالميا/ التحالف بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون ٧ مليون حاوية مكافئة سنويا.

CMA CGM الخط الملاحي الثالث عالميا / التحالف بميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وميناء السخنة لتكون إجمالي سعات المحطات المشاركة بها ٣,٥ مليون حاويه مكافئة سنويا.

COSCO الخط الملاحي الرابع عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة ٢ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

HAPAG LOYID الخط الملاحي الخامس عالميا / التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط بسعة ٣,٥ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

EVERGREEN الخط الملاحي السادس عالميا / التحالف بمحطة حاويات بميناء أبوقير

بسعة ٢ مليون حاوية سنوياً .

مشغلين الموانئ العالميين : -

HPH/ بالتحالف مع الخط الملاحي MSC برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة

قصوى ٢ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

A.P.Moller/ بالتحالف مع الخط الملاحي MEARSK بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون ٧ مليون حاوية مكافئة سنوياً .

CMA Terminal / والخط الملاحيCMA – CGM بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة EGMPTالمصرية بمحطة تحيا مصر بسعة إجمالية بها ١.٥مليون حاويه مكافئة سنويا.

CMA Terminal/ بالتحالف مع المشغل العالميHPH والخط الملاحيCMA – CGM والخط الملاحي COSCO بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة ٤ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

EURO GATE/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط بسعة ٣,٥ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

HPH / التحالف مع الخط الملاحي EVERGREEN بمحطة حاويات بميناء أبو قير

بسعة ٢ مليون حاوية سنوياً .

مجموعة موانئ أبو ظبي بمحطة متعددة أغراض بميناء سفاجا بطاقة استيعابية

٥٠٠ ألف حاوية مكافئة سنوياً .

موانئ دبي العالمية بمحطة حاويات ميناء السخنة بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

خامساً : في مجال المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية :



يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .

قامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية تستوعب 6 مليون حاوية مكافئة سنوياً ( 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – كوم أبوراضي " بني سويف " – سوهاج الجديدة – قسطل – أرقين – الطور – السلوم - القنطرة ) .

تفضل رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبني مخزن بضائع مشتركة ومباني خدمية .

كما تفضل رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .

سادساً : في مجال النقل النهري



يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها :

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من

هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية

لترعة النوبارية .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان ، وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية

في المسافات من كم 8 حتي كم 70 ( أسوان – كلابشة ) ومن كم 615 حتي كم 885

( نزلة العوامر –الصف ) وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ، حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وجاري إعادة تأهيل

عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية ( مسطرد – أبوزعبل ) .