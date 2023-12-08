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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

أعنف من حماس ..
أعنف من حماس .. فيديو يثير الجدل لشاب يهودي لن تتوقع |ماذا

آثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تويتر X  الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات 

وثق مقطع الفيديو رد  أحد اليهود  إدعاء بلينكن أن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين وأكد الشاب اليهودي، عبر مقطع الفيديو  والذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قيام جنود الاحتلال بقتل الأطفال الفلسطين، يعد قتلا متعمدا، ولكنه قد لا يأتي بثمار إلا لخلق أجيال جديدة قد شهدت بالفعل  قتل أبائها، وستخلق مقاومة قد تكون أعنف من حماس.

وأضاف إسرائيل تعلم أن هؤلاء الأطفال سيكونون أكبر المناضلين من أجل الحرية في تاريخ العالم.. وسيتمكن أحدهم من تحرير ‎فلسطين!"

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

مقطع فيديو قتل المدنيين الأطفال الفلسطين

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