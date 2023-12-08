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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح صادم من رضا شحاتة بشأن أحمد عبد القادر وصلاح محسن

رضا شحاتة
رضا شحاتة

كشف رضا شحاته نجم النادي الأهلي عن أسباب تذبذب مستوى أحمد عبد القادر وصلاح محسن هذا الموسم مع النادي الأهلي.

وأضاف شحاته خلال لقائه ببرنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" "لاعيب بدون عقلية كويسة يبقى الناتج زيرو"، وأن صلاح محسن جاءته فرصة في النادي الاهلي ثم خرج للإعارة ثم عاد مرة أخرى دون أن يستغل الفرصة، وان عبد القادر كان يوجد مشاكل بينه وبين كولر بداية الموسم ثم عاد للمشاركة مرة أخرى دون استغلال لتلك الفرص الممنوحة له.

وتابع شحاتة قائلا: اللاعبان موهوبان دون وجود عقلية فإذا لا يوجد ناتج لذلك فشلا، وان الموهبة والعقلية يجب أن يسيرا بجوار بعضهم البعض لتحقيق النجاح في كرة القدم.

رضا شحاته أحمد عبد القادر صلاح محسن محسن الأهلى النادي الأهلي أون تايم سبورتس

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