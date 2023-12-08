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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة جديدة.. جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه خلال القتال مع حماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين احتياطيين أثناء القتال في غزة، مما رفع عدد قتلى جنود الاحتلال في الهجوم البري ضد حماس منذ أواخر أكتوبر إلى 91.

 

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إن الجنود القتلى هم الرقيب كوبي دافاش، 41 عام، من الكتيبة 271 لفيلق الهندسة القتالي، من طبريا. والرقيب الرئيسي، إيال مئير بيركويتز، 28، من الكتيبة 699 التابعة للواء 551، من القدس.

قتل  دافاش في جنوب غزة، في حين قتل بيركويتز في شمال القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط من وحدة القوات الخاصة بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة أمس وتم نقله إلى مستشفى للعلاج.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال البنتاجون إن أوستن حث نظيره الإسرائيلي على إيصال المساعدات لغزة والحد من عنف المستوطنين.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لا تزال هناك فجوة بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض في غزة، مضيفاً أن واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم بشأن حماية المدنيين.

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