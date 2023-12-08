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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: أتمنى إراحة عبدالمنعم أمام بلوزداد.. وكولر ضمن أفضل مدربي إفريقيا

صدى البلد

أكد سيد معوض لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يجب عليه الفوز على شباب بلوزداد الجزائري خصوصا في ظل إقامة المباراة على ملعبه، وقبل السفر لمونديال الأندية حيث ستكون دوافع معنوية كبيرة، مؤكدا أنه لابد من الحفاظ على محمد عبدالمنعم وعدم المجازفة به، خصوصا أنه قيمة كبيرة والفريق في حاجة له خلال المونديال.

وقال سيد معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أتمنى عدم مشاركة عبدالمنعم، خصوصا أن المباراة في مصر، والافضل وجود ياسر ابراهيم ورامي ربيعة في الخط الخلفي، ولابد أن يكون هناك تفكير في لقاءات كأس العالم للأندية، وعبدالمنعم لن يتأثر بدنيا في حالة عدم المشاركة".

وأضاف سيد معوض: "كولر من المحتمل ان يدفع بـ محمد عبدالمنعم بشكل أساسي، ولا اتمنى حدوث ذلك، وأن يصبر على اللاعب حتى يتأكد منه بنسبة 100%، خصوصا أن المباراة على ملعبه، والتشكيل الأساسي من الطبيعي أن يتواجد فيه مروان عطية واليو ديانج وافشة، على ان يجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء، لكن قد يلجأ كولر إلى وجود امام من اجل اظهاره بشكل افضل".

وزاد: "أعتقد أن التشكيل الأفضل لـ الأهلي هو محمد الشناوي، ياسر اراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، اليو ديانج، افشة، حسين الشحات، تاو، كهربا".

وأردف: "مع وجود تغييرات ايضا قد تصنع الفارق مثل كريم فؤاد، والنقطة الأهم لـ افشة هي استمرارية افشة في التألق بعدما شارك الشوط الثاني خلال اللقاء الماضي، خصوصا انه يظهر بشكل غير جيد عندما يلعب اساسيا في بعض المواجهات وهو ما يجبر المدرب على اعادته مجددا لدكة البدلاء.. هناك لاعبين لابد عليها ان تثبت جدارتها".

وأكمل: "أكرم توفيق ليس ظهير هجومي ولا يلعب الكرات العرضية كثيرًا، لكنه مميز دفاعيًا، قد يكون كولر انتظر منه الجزء الهجومي ولم يجده، ولذلك استبعده بعد ذلك من مواجهة يانج أفريكانز ثم شباب بلوزداد، واشعر انه سيقوم بابعاده عن التشكيل الأساسي في المرحلة المقبلة وسيمنح محمد هاني اللعب بصفة مستمرة في الجبهة اليمنى".

وأتم: "اختيارات الكاف النهائية للقوائم المختصرة غريبة جدا، في ظل عدم وجود أي معايير معلنة بشكل رسمي من الاتحاد الافريقي لتلك الاختيارات، وكولر كان احق بالتواجد في القائمة المختصرة ضمن أفضل مدربي القارة، هناك لاعب في يانج افريكانز دخل في منافسة لاعبين آخرين رغم ان فريقه لم يتوج بأي بطولة".

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