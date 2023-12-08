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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة الحكام: فيتوريا لم يتدخل في تعاقدي مع اتحاد الكرة

صدى البلد

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أن مواطنه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر ليس له دخل مطلقا بتعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ليس مسئولا عن التعاقد معه، وهو صديق شخصي لي، ولم يصلني أي اتصال منه قبل التعاقد مع اتحاد الكرة المصري وعندما كنت في اليونان، قمت بالتحدث مع المسئولين والاعلاميين، والطبيعي أن اتحدث دائمًا مع البرتغاليين من نفس جنسيتي، ولكن تم توقيع العقد مع مسئولي اتحاد الكرة المصري".

وسخر بيريرا من الشائعات حول تدخله في أزمة الزمالك وسبورتنج، وقال ضاحكا: "ليس لي أي علاقة بالناديين،  أنا خبير تحكيمي واعمل في المجال، ولا اتدخل في أي موضوعات تتعلق بالأندية، هذا الكلام عار تمام من الصحة".

وتابع: "أنا كمشجع كرة قدم اشجع سبورتنج لشبونة، ولا أذهب للمباريات فقط لأنني كنت حكم لمدة 23 عام، وبعد ذلك لم اذهب للمباريات كنت رئيسا للجنة الحكام لمدة عشر سنوات وبعد ذلك كنت اعمل خارج البرتغال لمدة 6 او 7 سنوات".

الاتحاد المصري بيريرا رئيس لجنة الحكام بوكس تو بوكس رئيس لجنة الحكام روي فيتوريا

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