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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب السعودية تستعين بأربعة حكام مصريين في الكونغ فو

صدى البلد

تلقى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، دعوة من نظيره السعودي للاستعانة بأربعة حكام دوليين مصريين في دورة الألعاب السعودية التي تقام في الرياض لمسابقة الووشو كونغ فو.

وأكد الاتحاد السعودي للووشو كونغ فو برئاسة محمد بن عبيد القحطاني في الخطاب المرسل إلى الاتحاد المصري إنه تم اختيار 4 حكام مصريين دوليين وهم وليد أبوهيسة، يوسف شريف، خالد عبد الحميد، علاء بيومي ضمن المتقدمين بطريقة عشوائية وطبقا للمعاير التي تطلبتها مسابقة دورة الألعاب السعودية في الووشو كونغ فو والتي تنعقد لمسابقة الووشو كونغ فو في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر 2023.

وتابع الاتحاد السعودي أن ذلك التعاون يأتي طبقا لما بين اللجنة السعودية للووشو كونغ فو والاتحاد المصري للووشو كونغ فو من تعاون مثمر خلال المواسم الرياضية السابقة والحالية وبعد فتح باب الترشح للحكام الدوليين والمحليين للعمل في مسابقة الألعاب السعودية.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للووشو كونغ فو التهنئة إلى شريف مصطفى بعد فوزه بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو للدورة الحالية 2024 / 2028.

من جانبه وجه شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد السعودي للووشو كونغ فو على تهنئته بالفوز بلقب نائب رئيس الاتحاد الدولي مثمنا التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال رياضة الووشو كونغ فو والآخذ في النمو بما يصب في مصلحة تطوير الرياضة في مصر والسعودية.

نائب رئيس الاتحاد الدولي مصر والمملكة العربية السعودية طريقة عشوائية شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري رئيس الاتحاد الدولي حكام دوليين

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