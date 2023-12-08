ليس صائبًا .. أمريكا ترفض وقف إطلاق النار في غزة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت بعثة أمريكا في الأمم المتحدة: أن الولايات المتحدة لا تري وقف إطلاق النار صائبا و ستستمر حماس في عدوانها.

واضاف نائب مندوب أمريكا في الأمم المتحدة :"ندين هجمات الحوثي على سفن بالبحر الأحمر وعلى إيران وقف دعمها ".

وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أن حماس أصل المشكلة في قطاع غزة.



وأضاف في مؤتمر اليوم الجمعة:" حماس تطلق القذائف من مخيمات نازحين ومناطق مدنية في غزة، و وقف النار سيعزز سيطرة حماس على غزة".



وأعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أمله في أن يتمكن المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وثمَّن “منصور”، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية، ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن الاحتلال دمر المستشفيات، وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.