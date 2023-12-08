كرة يد.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في كأس السوبر بالإمارات

أنهى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، التي تجمع بين الفريقين في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

اشتمل المران على فقرات متنوعة، وركز خلاله الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني على أهم النقاط الفنية والجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها في المباراة.

وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.