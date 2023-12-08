عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

لا تعويم ورفع قيمة القرض| أخبار مفرحة من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. ماذا قال؟

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات الراهنة التي تواجه مصر، أصبحت تصريحات كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، محور اهتمام كبير حيث تناولت قضايا حيوية مثل الاقتصاد المصري والتضخم والتحديات المالية. 

وفي هذا التقرير، سنحلل بعناية التصريحات ونلقي الضوء على آفاق القروض الدولية المستقبلية للدولة.
 

 

التحليل الاقتصادي

التضخم ومكافحته

تأكيد كريستالينا جورجييفا على أن مكافحة التضخم هي أحد أولويات مصر ويبرز أهمية الجهود المبذولة للحد من تأثيرات التضخم على المستهلكين. ويظهر هنا تفاؤل الصندوق الدولي بجهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المراجعة القادمة

وتوضح التصريحات أن البلاد ستخضع للمراجعة الأولى والثانية قريبًا، وهو ما يسلط الضوء على التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي. 

ومن المتوقع أن يرتبط هذا بزيادة قيمة القروض الدولية لمصر، مما يعكس الظروف الاقتصادية الحالية.
 

مصر صندوق النقد الدولى الاقتصاد التضخم الدولة تعويم الجنيه القروض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

موضوعات متعلقة

حتى السكر بقي “فكة”| حكاية طرح عبوات صغيرة في الأسواق.. وقرار حكومي عاجل يٌنهي الأزمة

حدث فريد| «الدب الأصغر» يظهر في سماء مصر قريبا.. وهذه حقيقة تأثير الظاهرة على البشر

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

تعرف على مكان كوبري عادل إمام الجديد.. ولهذا السبب لجأت المحافظة لتلك الخطوة؟!

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

من أجل عيون المنتخب| أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك.. وكلمة السر عضو اتحاد الكرة

تحذير من خطر كبير| السعودية تحظر السفر إلى ثلاث دول عربية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

رد صادم من أنشيلوتي على انتقال كليان مبابي لريال مدريد

مفتي الجمهورية: البخاري إمام مجتهد أجمع علماء الأمة على تبحره في السنة

إدارة بايدن تطلب من الكونجرس بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل

هل يأثم أم يعد مرتدا؟.. حكم من سب الدين ثم صلى

رد حاسم.. الخارجية: القاهرة فقط تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة

لا تعويم ورفع قيمة القرض| أخبار مفرحة من صندوق النقد الدولي بشأن مصر.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

في ذكراه.. تعرف على جنسية مصمم البيت الأبيض ومشاكله

كلها أيام| موعد انتهاء أزمة السكر.. وهذا ما يجب على المواطن فعله

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

فيديو

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ