طوني خليفة: كان نفسي أعمل عمرة.. وكل الأديان تصب في مكان واحد

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله، موضحا أن الدين هو خيار والهدف من كل الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق، وأنه يلتزم بهذا سواء كان على أي ديانة.

وردا على سؤال الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "قولت قبل كده أنك نفسك تعمل عمرة"، قائلًا:"طبعًا كان نفسي أقوم بالتجربة دي".

وشدد على أنه سأل عن إمكانية قيامه بهذا الجانب الديني من عدمه ولكن أكدوا أنه لا يحق له عمل عمرة، موضحاً أنه كان يريد أن يخوض مثل هذه التجربة الدينية، وتعمق وقرأ بالقرآن الكريم ففكر في قيامه بهذه السنة، ويعتبر أن الحديث في الجانب الديني يسبب استفزازا للبعض أو إحراجا ودائمًا ما يتجنبه.