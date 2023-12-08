رئيس "صوت العرب" السابقة تكشف حقيقة تورط الإذاعي أحمد سعيد في إذاعة بيانات النكسة

أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن أعظم إنجازاتها تتمثل في تغطيتها لنصر أكتوبر، أثناء تواجدها في إذاعة صوت العرب.

واشارت الإذاعية أمينة صبري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الاذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد تم اتهامه بعدم المصداقية بعد نشر بيانات نكسة يونيو 67، موضحة أنه لم يكن يعرف أننا تعرضنا لهزيمة وكان دوره فقط هو إذاعة البيانات العسكرية.

وأكدت صبري أنهم أصيبوا بصدمة عقب حرب يونيو ٦٧ وفقدوا الثقة في أنفسهم بعد الحرب داخل الإذاعة لدرجة أنه عندما جاء بيان نصر أكتوبر كانوا مترددين في إذاعته خوفا من تكرار ما حصل من إذاعة بيانات كاذبة في ٦٧ ولكن عندما تأكدوا من الخبر عبر الإذاعات العالمية قاموا بإذاعة خبر نصر أكتوبر العظيم.

أوضحت صبري خلال اللقاء أن إذاعة صوت العرب شهدت أحضان وقبلات ودموع بمجرد إذاعة بيان نصر أكتوبر 73 موضحة أن مصر تعرضت لخديعة في نكسة 67 ولم تحارب.