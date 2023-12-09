مكانة الزواج في الإسلام ورسالة مهمة لأولياء الأمور.. أزهري يكشف عنها

قال الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج في الشريعة الإسلامية أمر مقدس والميثاق الذي تأخذه الزوجة على زوجها، ميثاق غليظ.

وأضاف محمود ربيع، في فيديو لـ صدى البلد، أن الله تعالى وصف الزواج في القرآن بالميثاق الغليظ فيقول تعالى (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).

وأشار إلى أن العلاقة بين الزوجين علاقة مقدسة، ولذلك حاول النبي أن يوجه الزوج والزوجة على الزواج الناجح، فقال للشباب (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) ثم قال (ثلاثة حق على الله أن يعينهم، منهم الناكح يريد العفاف).

ثم ساعد النبي الشباب في اختيار الزوجة الصالحة، فقال (اجتنبوا خضراء الدمن، فقالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء) أي المرأة الجميلة ذات النشأة السيئة.

كما قال النبي (تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) ثم يوصي النبي بالراغبين في الزواج خيرا فيقول (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

ثم يتابع النبي في أمر التخفيف في الزواج، فيقول (أقلهن مهرا أكثرهن بركة) فالمرأة إذا كان مهرا قليلا فإن البركة في الزواج منها ستكون كثيرة، وذلك من باب التيسير، وهذه رسالة إلى جميع أولياء الأمور.

كما أوصى النبي، الشباب بأن يهتموا بالنساء فيقول (أوصيكم بالنساء خيرا) وكانت هذه أخر وصايا النبي، فقال (إني أحرج عليكم في الضعيفين، اليتيم والمرأة، فاتقوا الله في النساء).