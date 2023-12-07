لكل شاب لا يستطيع الزواج .. أمين الإفتاء ينصح بهذا الأمر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان عليه قبل اتخاذ أى خطوة أن يدرسها جيدا، ويضع خطة لما هو مقبل عليه وهذا منتشر فى الغرب، مشيرا الي الشاب الذي يفكر في الزواج لازم يدرس الخطوة المقدم عليها ، هل هو قادر على الزواج وتكاليفه هل يستطيع تربية الأطفال وتحمل مسئوليتهم؟.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": من يضع خطة لحياته ستجده يعلم كل خطوة بنظام، يمكن أن يؤجل الخلفة سنة أو أكثر، حتى يضع أولوياته، لكن مينفعش الزواج وأقول أجرب فهذا خطأ كبير ويعرض إنسانة أخرى لصدمات نفسية.

وتابع أمين الفتوى: الإنسان علمنا النظام، شوفوا الحضارة الإسلامية بنيت بالعلم والدراسة والنظام، وليس كل الأمور تسير بدون دراسة وخطة، فمثلا الزواج مؤسسة تحتاج لمدير ناجح، من يستطيع القدرة على الإدراة فليتوكل على الله ومن لا يستطيع فلا يعرض الآخرين أو الطرف الآخر الزوجة للبهدلة معه.

أفضل دعاء لتعجيل الزواج



"رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير”

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت.. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض حاجتي.. آنس وحدتي.. فرج كربتي.. اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصير.. يا مجيب المضطر إذا دعاك.. احلل عقدتي.. آمن روعتي.. يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب.. هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن.. فأنت على كل شيء قدير.. يا من قلت لشيء كن فيكون.

اللهم بحق قولك (والله يرزق من يشاء بغير حساب ، وبحق قولك (بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم وقولك: (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا’، ارزقني زوجا (زوجة) تقر به عيني وتقر بي".

اللهم ارزقني بزوج صالح.. تقي.. هني.. عاشق لله ورسوله.. ناجح في حياته.. أكون قرة عينه وقلبه ويكون قرة عيني وقلبي.

اللهم إني أسألك زوجا صالحا ممن ترضاه من الرجال عندك، وممن تقر به عيناي وعيناه تقربي.. اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه.

اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزوج الصالح الذي تحبه وترضاه لي، وارزقني منه بالذرية الصالحة والطيبة، يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني ولا تفضحني، وعفني وحصني في الدنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغننني بفضلك عمن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني مع من تحب وترضى في الدنيا والآخرة، يا من أمره بين الكاف والنون، ويقول للشيء كن فيكون، ارزقني بزوج صالح وذرية صالحة تقر بها عيني وعين أبي وأمي وكل من يهمه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد.

اللهم يا من لطفت بعظمتك دون اللطفاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك، اجعل لي من كل هم وغم أصبحت فيه فرجا ومخرجا.