قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموقع ولّع كله | حريق بشركة قطع غيار سيارات في الإسكندرية .. والأمن يتدخل
إنشاء محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية في الإسكندرية
مصر في قمة مجموعة السبع.. لماذا تتجه أنظار العالم إلى القاهرة في ملفات الشرق الأوسط؟
الطيران تنظم جولة لوفد من مجلسي الشيوخ والبرلمان للاطلاع على المشروعات التطويرية بالقطاع
خبير أمن معلومات: التزييف العميق أخطر تهديد رقمي يواجه العالم
تشكيل منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في كأس العالم
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: ترامب يتوجه لقمة السبع للقاء حلفاء يراجعون علاقاتهم مع الولايات المتحدة

قمة السبع
قمة السبع
أ ش أ

 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى قمة مجموعة السبع في مدينة" إيفيان ليه بان" الفرنسية.. بينما يراجع الحلفاء علاقتهم مع الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنه عندما يصل ترامب إلى فرنسا اليوم الاثنين، سيترقب حلفاء الولايات المتحدة ما إذا كان سينظر إلى قمة مجموعة السبع السنوية هناك كفرصة للتعاون أم كمواجهة أخرى.
وأشارت إلى أنه لطالما وضعت مواقف ترامب بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الرئيس الأمريكي في خلافات مع القادة الأوروبيين لسنوات. إلا أن حرب إيران المستمرة دفعت هؤلاء الحلفاء إلى النظر إلى ترامب كخصم أكثر من كونه شريكا موثوقا.
وهاجم ترامب بشدة في الأسابيع الأخيرة قادة أوروبا لعدم دعمهم الحرب، التي أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي. وأعلن ترامب الليلة الماضية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب. لكن من المرجح أن يهيمن الصراع وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عنه على اجتماعات مجموعة السبع.
ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم، قبل أن يعقد اجتماعات جماعية مع قادة العالم الآخرين يومي الثلاثاء والأربعاء. ويسعى ترامب، وفقا لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى الحصول على دعمهم في إزالة الألغام الإيرانية من مضيق هرمز فور إعادة فتحه.
كما تأمل الإدارة الأمريكية في إبرام اتفاقيات استثمارية جديدة مع الدول المعنية، ومناقشة قضايا مثل المعادن الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والهجرة غير الشرعية، بحسب المسؤولين أنفسهم. وقد تُمهد قضية الهجرة الطريق أمام ترامب لمواجهة مع القادة الأوروبيين الذين شككوا في إدارة ترامب.
ونقلت نيويورك تايمز عن خبراء قولهم إن ديناميكيات اجتماعات هذا العام ستكون مختلفة بشكل ملحوظ.
فخلال قمة السبع العام الماضي، أبدى القادة احتراما لترامب، آملين أن تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا، وأن تتمكن من إقناع روسيا بوقف حربها. كما سعى القادة الأوروبيون إلى إبرام اتفاقيات تجارية، في ظل تهديدات ترامب المتكررة وفرضه تعريفات جمركية لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين. كما تخوفوا من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران، وقلق بالغ إزاء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وهذا العام نأوا بأنفسهم عن الحرب مع إيران، التي بدأتها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في فبراير الماضي، أو انتقدوها صراحة. وهم يدعون إلى الاكتفاء الذاتي ويؤكدون دورهم القيادي في حملة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وتطغى مخاوفهم بشأن ارتفاع أسعار الطاقة على الحرب مع إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، والتي سعى ترامب جاهدا لإنهاءها.
لكن ترامب ألمح إلى أنه سيرد على منتقديه الأوروبيين. فبالإضافة إلى سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، وجه تهديدات مبطنة للحلفاء الأوروبيين في حلف الناتو، متسائلا عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الدفاع عنهم في حال وقوع هجوم، نظرا لعدم مشاركتهم في الحرب مع إيران.
وقال محللون للصحيفة: "ما نراه بشكل متزايد هو أن الأوروبيين بدأوا يفكرون في حياة أقل اعتمادا على أمريكا. ونرى هذا الأمر فيما يتعلق بأوكرانيا تحديدا، حيث كثف الاتحاد الأوروبي دعمه وأصبح الداعم المالي الرئيسي لأوكرانيا"

نيويورك تايمز ترامب قمة مجموعة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

ريهام سعيد

النصر لمصر.. ريهام سعيد تدعم الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا بكأس العالم

ايمان العاصي وابنتها

مع ابنتها.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

علي السبع

علي السبع ينضم إلى أحمد عز في مسلسل الأمير

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد