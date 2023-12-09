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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بركات على اعتزال طارق حامد اللعب دوليا

طارق حامد
طارق حامد

علق محمد بركات على قرار طارق حامد لاعب وسط ضمك بالاعتزال الدولي.

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قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد واحد من ضمن اللاعيبة الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وكان إضافة كبيرة لمنتخب مصر" 


وأضاف: "حتى لما انتقل للاتحاد السعودي ومساهمته في تتويج اتحاد جدة للدوري، فضلا عن مستواه الفني المخلص مع ضمك"


واختتم: "نوجه الشكر لطارق حامد على المجهودات المقدمة لمنتخب مصر على مدار 10 سنوات"

وكان الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي رفقة المنتخب الوطني نهائيًا.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي».

محمد بركات طارق حامد ضمك

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