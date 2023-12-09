رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جيبوتي للمشاركة في قمة الإيجاد

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى جيبوتي للمشاركة في الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيجاد التي تستضيفها مدينة جيبوتي اليوم.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء.

وتعقد اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، قمة دول الإيجاد في جيبوتي لبحث تطورات الأزمة السودانية المستمرة منذ أبريل الماضي.

وتحظى القمة باهتمام دولي كبير، حيث يحضر المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مايك هامر، وتأتي القمة بعد تعثر مفاوضات جدة التي تقودها السعودية والولايات المتحدة.

وعاد الأزمة السودانية، إلى مظلة "إيجاد" بعد جولة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، إلى كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، حيث التقى قيادات الدول الثلاث خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار حلحلة الأزمة السودانية.

وكان البرهان رفض وساطة الرئيس الكيني وليام روتو، في يوليو الماضي بعد اتهامه بدعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل الماضي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني.