الوطنية للانتخابات: مصر تنفرد بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

قال حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر من استكمال ما بدأه أبنائنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد لسنوات الستة القادمة”.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، :" اعلموا جميعًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على صندوق وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها".