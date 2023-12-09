مصر لا تزال بكرا.. أحمد الخطيب: تم إنشاء 48 مدينة خلال 9 سنوات

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن فلفسة الحجم العملاق لإنشاء الطرق في مصر فإن مصر انتقلت من شريط ضيق الى رحاب المدن والبنايات الجديدة ، فالطريق هو إخراج المواطن من الشريط الضيق الى رحاب المدن الجديدة.



وأضاف الخطيب، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد ،المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن انشاء المدن الجديدة يقلل من ضغوط الطرق والزحام في القاهرة الكبري لأن التكدث الكبير الذي عاشت به مصر يخلق إنسان غير سوي، مؤكدا انه تم انشاء ٤٨ مدينة خلال ٩ سنوات وهذه المدن تخلق محاور طرق عملاقة تقلل من الزحام.

مصر لا تزال بكرا

وأوضح الكاتب الصحفي، ان الطريق يتم انشاؤه بغرض تسهيل الحركة المرورية ونقل السكان من الكثافة السكانية الى رحاب اوسع ويتم استخدام هذه الأراضي بشكل مميز، فمصر لا تزال بكرا.



وتابع:الزيادة السكانية تلتهم كل افاق التجميل، لافتا الى ان مشروع الطرق العملاقة الذي تم انشاؤه خلال ٩ سنوات ومازال يجري حتي الآن خلق تسهيلات كبيرة على المواطن، ويتفقد الرئيس السيسي المحاور والطرق كل جمعة وطلب الرئيس ان يتم عرض عليه دراسة لهذه الأراضي الشاسعة.