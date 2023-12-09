حدث ليلاً| سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت.. انتظام صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. 3 عائلات عربية تتصدر الأغنى في العالم

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

تفقد السيسي تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة وإتمام الاستعدادات للانتخابات الرئاسية يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اهتمامات صحيفتي "الأهرام" وأخبار اليوم" الصادرتين، صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى إتمام محافظات الجمهورية استعداداتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

3 عائلات عربية تتصدر الأغنى في العالم ..بلومبرج تكشف التفاصيل

نشرت وكالة "بلومبرغ" ترتيبا جديدا لأغنى العائلات في العالم لعام 2023، واحتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي المركز الأول بين أغنى العائلات.

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

فوائد سورة يس، يغفل الكثير من المسلمين عن قراءة سورة يس وفضلها، وتسمى سورة يس بقلب القرآن، لما لها من فضل عظيم لمن يقرأها، ويستحب قراءة سورة يس على الميت، وورد حديث خصيصا لسورة يس وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 9-12-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بنحو 10 جنيهات.

انتظام صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة| اعرف طرق القبض

شهدت الأيام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ أن مجلس إدارة النادي الأهلي, قرر توقيع غرامة على لاعبي الفريق, عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

ما هي عجائب دعاء الكرب؟.. وذكر يزيل الهم في ثوانٍ معدودات

ما هي عجائب دعاء الكرب؟، وما هو الذكر الذي يزيل الهم في ثوانٍ معدودات؟.. مسائل تشغل ذهن الكثيرين خاصة مع دخول وقت الغفلة والإجابة من الليل ووقت الفجر.

مفاجأة مدوية | رمضان صبحى على أعتاب الزمالك

فجر الإعلامى مهيب عبدالهادى مقدم برنامج اللعيب علي قناة mbc مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحى.