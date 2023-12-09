عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت.. انتظام صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. 3 عائلات عربية تتصدر الأغنى في العالم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

 

تفقد السيسي تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة وإتمام الاستعدادات للانتخابات الرئاسية يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، اهتمامات صحيفتي "الأهرام" وأخبار اليوم" الصادرتين، صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى إتمام محافظات الجمهورية استعداداتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

3 عائلات عربية تتصدر الأغنى في العالم ..بلومبرج تكشف التفاصيل

نشرت وكالة "بلومبرغ" ترتيبا جديدا لأغنى العائلات في العالم لعام 2023، واحتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي المركز الأول بين أغنى العائلات.

 

فوائد سورة يس.. لقضاء الحاجة وللزواج

فوائد سورة يس، يغفل الكثير من المسلمين عن قراءة سورة يس وفضلها، وتسمى سورة يس بقلب القرآن، لما لها من فضل عظيم لمن يقرأها، ويستحب قراءة سورة يس على الميت، وورد حديث خصيصا لسورة يس وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 9-12-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بنحو 10 جنيهات.

 

انتظام صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة| اعرف طرق القبض

شهدت الأيام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.

 

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ أن مجلس إدارة النادي الأهلي, قرر توقيع غرامة على لاعبي الفريق, عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

 

ما هي عجائب دعاء الكرب؟.. وذكر يزيل الهم في ثوانٍ معدودات

 

ما هي عجائب دعاء الكرب؟، وما هو الذكر الذي يزيل الهم في ثوانٍ معدودات؟.. مسائل تشغل ذهن الكثيرين خاصة مع دخول وقت الغفلة والإجابة من الليل ووقت الفجر. 

 

مفاجأة مدوية | رمضان صبحى على أعتاب الزمالك

فجر الإعلامى مهيب عبدالهادى مقدم برنامج  اللعيب علي قناة mbc مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نجم بيراميدز رمضان صبحى. 

 

صدى البلد اهتمامات الصحف الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الذهب عيار 18 اليوم الذهب عيار 21 ا الذهب عيار 18 الذهب اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

موضوعات متعلقة

3 عائلات عربية تتصدر الأغنى في العالم ..بلومبرج تكشف التفاصيل

عاجل| إسرائيل تقصف مسجدا أثريا في غزة

قرار عاجل من الاستئناف بشأن محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة شقيقه من تهمة الاتجار بالأسلحة النارية في القطامية

اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش

نار الشهوة تخترق قدسية شهر عظيم.. صالح ينتهك جسد طفلة صغيرة

مصدر أمني: ترحيل كروان مشاكل إلي قسم التجمع الأول بعد حبسه

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

ترشيحاتنا

خبأهم على جسده.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة روليكس| صور

وزير الخارجية السعودي: غزة تشهد مستوى غير مسبوق من المذابح غير المبررة

أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-12-2023

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

باقي 14 يوما| مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

فيديو

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ