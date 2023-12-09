تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+ أن مجلس إدارة النادي الأهلي, قرر توقيع غرامة على لاعبي الفريق, عقب التعادل أمام شباب بلوزداد.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "النادي الأهلي قرر تغريم لاعبيه ماليًا بعد التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح : "مصدر داخل الأهلي أكد على أن النادي قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق, وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق عقب التعادل أمام شباب بلوزداد".

وأتم إبراهيم سعيد : "الغرامة كانت مضاعفة ووصلت إلى 150 ألف جنيه على كل لاعب".

وكان تعادل الأهلي في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا, في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية, والذي انتهى بالتعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري.