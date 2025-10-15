قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أدار المشهد السياسي بحكمة.. والدبلوماسية المصرية تصنع الفارق
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
فينيسيوس جونيور يواجه عقوبة السجن 3 أشهر.. تفاصيل

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

عاد مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، إلى دائرة الجدل، من جديد، حيث يواجه تهمة "الإخلال براحة الآخرين" عقب الحفل الصاخب الذي أقامه في ريو دي جانيرو احتفالًا بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وبحسب تقارير برازيلية، تنظر المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة في ريو دي جانيرو، في شكوى من قِبل أحد جيران المكان الذي أقام فيه اللاعب حفلته، بين 19 و21 يوليو، مدعيًا أن الحفلة أحدثت ضوضاء مفرطة وأخلت بسكينة المنطقة.

وأضافت أن الشرطة حضرت إلى مكان الحفل بعد ورود شكاوى عديدة، ولاحظت ارتفاع صوت الموسيقى، وطلبت من الحضور خفضه، إلا أنه بمجرد المغادرة، عادت الموسيقى إلى الصخب الشديد، وفقًا لرواية الشاكي.

وتابعت أن الحفل أقيم في عقار فاخر متخصص لاستضافة الاحتفالات الكبيرة، وحضره ما يقرب من 500 ضيف، من بينهم  زميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، والمغنية أنيتا، إحدى أشهر الشخصيات في الموسيقى البرازيلية.

وأوضحت ان الحفل، تضمن حفلات موسيقية حية وألعابًا نارية وكذلك ألعابًا ترفيهية تقليدية، كما ظهر مغني الراب ترافيس سكوت الذي حوّل الحفل إلى مهرجان خاص.

ما العقوبة المحتملة؟

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولية في القضية في السادس من نوفمبر القادم، وينص القانون البرازيلي على أن هذا النوع من الانتهاكات يمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية .

ورغم أن احتمالات الحكم عليه بالسجن لفترات طويلة ضئيلة، فإن الحادث يمثل حلقة جديدة خارج نطاق الرياضة في حياة المهاجم، وهي الحلقة التي كانت موضع اهتمام إعلامي مستمر في وطنه.

فينيسيوس ريال مدريد فينيسيوس جونيور ريو دي جانيرو

