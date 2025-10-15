مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع إليوت أندرسون في صفقة ضخمة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه بطلب من المدير الفني بيب جوارديولا، وذلك عبر التعاقد مع نجم نوتينجهام فورست إليوت أندرسون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، فإن إدارة السيتي تستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت التقارير إلى أن جوارديولا معجب بشدة بإمكانيات أندرسون، ويعتبره خيارًا مثاليًا لدعم خط الوسط، إلا أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل منافسة قوية من نادي تشيلسي الذي أبدى هو الآخر اهتمامًا بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي هذا التحرك من مانشستر سيتي في ظل رغبة المدرب الإسباني في تجديد دماء خط الوسط، خاصة بعد تراجع أداء نيكو جونزاليس وعدم وضوح مستقبل النجم الإسباني رودري، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا باهتمام من ريال مدريد في حال لم يجدد عقده مع الفريق السماوي.

جدير بالذكر أن إليوت أندرسون انتقل إلى نوتينجهام فورست عام 2024 قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، كما تم استدعاؤه في وقت سابق إلى قائمة منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل في أغسطس الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الدوري الإنجليزي.