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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

31 مارس..آخر موعد للتعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية

مقر وزاره الاسكان
مقر وزاره الاسكان بالعاصمه الإداريه الجديده

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، هو يوم 31/3/2023.


وأوضح الجهاز في بيانه، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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يأتي ذلك في ضوء الإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها وآخرها المنشور بالجرائد الرسمية بتاريخ 3/1/2023، بشأن فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً.

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جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر شركة 6 أكتوبر الزراعية الأراضي بالحزام الأخضر مارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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