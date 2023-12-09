أبو سرة بـ6 جنيهات للكيلو.. أسعار الفاكهة اليوم السبت

يقدم موقع صدى البلد تقريرا حول أسعار الفاكهة اليوم، السبت 9 ديسمبر 2023 بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار البرتقال

سجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 9 جنيهات، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار العنب

تراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح

بلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى

تراوح سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر فراولة من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 11 إلى 23 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8.5 إلى 11.5 جنيه، الجوافة من 6 إلى 14 جنيهًا.