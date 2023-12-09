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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أشخاص ينصبون على مواطنين ويغسلون 20 مليون جنيه

الشرطة
الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية ، ما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

20 مليون جنيه الأموال العامة الدراجات النارية العملات الاجنبية الوحدات السكنية شراء السيارات وزارة الداخلية

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