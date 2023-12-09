في يومه العالمي| موقف الإسلام من الفساد.. تعرف عليه

يحل اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لمحاربة الفساد، وفى هذا التقرير نعرض لكم موقف الإسلام من الفساد.

تعريف الفساد

الفساد، لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه، والتعريف العام لمفهوم الفساد عربيًا بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلمًا من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

والفساد أيضا، هو انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة"، وقد يعنى الفساد : التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في الحياة.

أنواع الفساد

الفساد بمعنى: البطلان، في: أصول الفقه.

الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (راجع أيضا: فساد في الحكومات المحلية) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.

جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة (كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها)، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.

فساد الرشوة

فساد البيانات أو فساد المعلومات.

فساد التعفن أو التحلل.

انتشار الفساد وسقوط الأمم

انتشار الفساد بكل أشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة وشيوع الظلم، وتدهور القيم وضعف الانتماء الوطني والمتاجرة بدين الله، وإيواء الفكر الإرهابي المتطرف، من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الأمم وسقوط الدول".

محاربة الفساد

ويجب علينا محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، والعمل والانتاج، والجد والاجتهاد وحسن التكافل الاجتماعي، ورعاية الضعفاء والضرب بيد من حديد على أيدي المغالين والمحتكرين والإرهابيين والمتطرفين".

كما ينبغي علينا محاربة الفساد والمفسدين، ومن يقومون باحتكار أقوات العباد، فهذه الأمور نهت عنها شريعة الإسلام، كما أن علينا أن نراعي الله سبحانه وتعالى في كل فعل وقول.

التمييز بين الحق والباطل

من نعم الله على الإنسان أن وهبه عقلًا فطنًا يفرق به بين الحق والباطل، ويميز به الخير والشر، ويزن به الأمور، ويتدبر به أحوال السابقين ويعتبر بمرور الأيام والسنين.

ينبغي علينا أن نعتبر بمرور الأيام والأعوام وأن نتذكر ماحدث لمن كانوا قبلنا من الأمم الماضية، وما أنعم الله به عليهم من نعم لا تُعد ولا تُحصى بعضهم شكر والبعض كذب بها.

الاعتبار بالزمن ومصائر الأمم والدول قديما وحديثا، أن الإنسان مسئول عن الزمن أمام الله يوم القيامة، إذ قال صلى الله عليه وسلم :(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال :عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه.

مصير الأمم الظالمة

علينا الاعتبار بمصائر الأمم السابقة وما حدث لهم بسبب عتوهم واستكبارهم وكفرهم بآيات الله ونعمه، والبغى والطغيان والانحراف عن منهج الله وقد ذكر لنا القرآن الكريم ماحدث لعاد وثمود وقوم شعيب، وغيرهم من الأمم الغابرة التى أذاقها الله شتى أنواع العذاب؛ بذنوبهم وجحودهم وظلمهم لأنفسهم ولقومهم، فقال تعالى: (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

كما أن من مجالات الاعتبار بالزمن، الاعتبار بمصائر الأمم المعاصرة للوقوف على أسباب انهيارها وانكسارها ؛لتجنب هذه الأسباب والتى من أهمها: "انتشار الفساد بكل اشكاله من المجاملة والرشوة والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة وشيوع الظلم وتدهور القيم وضعف الانتماء الوطنى وخيانة بعص الأفراد لوطنهم، وإيواء الفكر الإرهابى المتطرف واحتضانه، فإن كل ذلك من العوامل التى تؤدى إلى انهيار الأمم وسقوط الدول، ولذا يجب علينا محاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل والإنتاج والجد والاجتهاد، والضرب بيد من حديد على أيدى المغالين والمحتكرين والإرهابيين والمتطرفين والمفسدين والمخربين ؛حتى نعبر جميعا الى بر الأمان.

كيفية الإصلاح

الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية، قال إنه لايجوز إصلاح الفساد في المؤسسات دفعة واحدة بل لابد من تطبيق سنّة التدرج ، لافتا إلى أن هدم الكون مرة واحدة سهل ولكن إعادة البناء غاية في الصعوبة .

وأردف ناجح ، أن الخليفة عمر بن عبد العزيز اكتفى في الإصلاح بان أعطى النموذج ثم تدرج في تطبيق الشرع وقال ناجح :لا تحدثني عن الله كثيرا ولكن دعني أرى الله في أخلاقك وفي بسمتك وفي زهدك وفي عفة لسانك وبالتالي يمكن أن أؤمن بالله دون حاجة لدعوتك.

وروى ناجح قصة تحريم الخمر والربا وكيف أنهما تم منعهما بالتدريج إلى أن تركهما المسلمون ،مشيرا أن الفارق بين الفتوحات التي حدثت في عهد الصحابة وفي عهد العثمانيين أن الولى كانت الرحمة والتسامح تسبق سيف الحق لذلك لم يرتد أحد من الأمم التي دخلت الإسلام ولكن العكس حدث في فتوحات العثمانيين وارتدت أوروبا عن الإسلام.