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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإصلاح والنهضة: المشهد الانتخابي نموذجي ويعبر عن حياة سياسية جديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشهد الانتخابي حتى الآن نموذجي ويعبر عن حياة سياسية جديدة وخطوة حقيقة لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة تعبر عن الدولة المصرية العصرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر رسالة إلى العالم أنه توجد في مصر انتخابات رئاسية حرة وتعددية يوجد فيها مرشحين متعددين لديهم أكثر من أيدولوجية.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه كان هناك تساوي في التعامل مع المنتخبين إعلاميًا، وتم منح جميع المرشحين المساحة للتعبير والحديث عن برامجهم.

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