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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشعب الديمقراطي: الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت فرصا متكافئة لكل مرشحي الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي: إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت فرصا متكافئة لكل مرشحي الرئاسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت جميع الشروط للمرشحين، لافتا إلى أنه جرت الانتخابات في الخارج على ثلاثة أيام في 121 دولة و137 سفارة وقنصلية فى إقبال كبير جدا، مؤكدا أن الانتخابات في العالم رسالة في العالم اجمع ان مصر قوية ومستقرة ولا يوجد بها أي مشاكل أدى إلى زيادة السياحة في مصر الفترة الماضية.

وتابع أن الانتخابات أدت إلى انتعاش السياحة في الأماكن السياحية بعد الإقبال الكبير في الخارج على الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة مشاركة في نجاح كبير أدى إلى اثبات ظهور مصر  دولة مستقرة وآمنة ومصدر للحضارة.

الهيئة الوطنية للانتخابات حزب الشعب الديمقراطي القيادة السياسة السياحة الانتخابات الرئاسية

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