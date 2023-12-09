عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 66 حالة تعد خلال حملات مكبرة بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة.

واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ( بنى مزار- العدوة – مطاى – المنيا - ديرمواس - ملوى)، من إزالة 66 حالة تعد بالبناء المخالف منها 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الحسينية وحى شرق وغرب مدينة بنى مزار.

وفي العدوة تم إزالة 11 حالة في المهد خارج الحيز العمرانى بقرية عطف حيدر وبالمدينة ، وفى مركز مطاى تم إزالة 10 حالات بقرية بردنوها وحى غرب وشمال المدينة، و9 حالات بقريتى بنى محمد سلطان و صفط الخمار وحى غرب المنيا، وحالتى تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص، و حالتى تعد بقريتى بنى حرام و كفر خزام بمركز ديرمواس، إلى جانب إيقاف وازالة 4 حالات بناء بدون ترخيص بحى جنوب و شرق مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري وإيقاف الأعمال والإزالة في المهد والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعديات على الاراضي الزراعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مخالفات البناء حملات مكبرة الوحدات المحلية البناء بدون ترخيص التعديات علي الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

ترشيحاتنا

محي الدين:حشد التمويل ونقل التكنولوجيا ضروري للانتقال العادل في الطاقة للدول النامية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

عبادة عجيبة.. علي جمعة يوضح كيف تكون ممن يواظبون على الذكر باستمرار

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ