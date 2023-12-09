الصين: فرصة نجاح COP28 لن تكون كبيرة دون حل أزمة الوقود الأحفوري

قال كبير مبعوثي المناخ الصيني شيه تشن هوا يوم السبت إن هناك فرصة ضئيلة لوصف قمة المناخ COP28 بأنها ناجحة إذا لم تتمكن الدول من الاتفاق على لغة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين تدعم 'التخلص التدريجي' من الوقود الأحفوري، أشار إلى المصطلحات المستخدمة في اتفاقية 'سونيلاندز' التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة الشهر الماضي. وقال إن الخيار الآخر هو التخفيض التدريجي لحصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي.

وأضاف أن الصين تدعم الجهود الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية على الطاقة المتجددة ثلاث مرات.