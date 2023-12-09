عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديفيد ديفيز: فريق يد الأهلي يسير بخطوات واثقة للفوز بكل الألقاب

ديفيد ديفيز
ديفيد ديفيز

عبر ديفد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الزمالك والحصول على لقب ‏السوبر المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن المباراة جاءت قوية من جانب الطرفين، وهو ما يعكس ما تتمتع به كرة اليد المصرية من مستويات بدنية وفنية كبيرة.‏

وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على كافة المستويات، وكانوا عند حسن ظن الجهاز الفني، ونجحوا في الظهور بشكل ‏مميز استحقوا عليه الفوز بالبطولة الغالية.‏

وأضاف أن الأجواء كانت مميزة للغاية في ظل الحضور الجماهيري بالصالة، وأن دعم جماهير الأهلي كان له دور كبير في تحفيز ‏اللاعبين من أجل الفوز بالكأس.‏

وشدد ديفيز على أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري

ديفد ديفيز كرة اليد رجال بالنادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى الزمالك السوبر المصري صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الامارات إمارة الفجيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الخطيب بعد فوز يد الأهلي بـ السوبر المصري

تعلمت.. نجم ليفربول يتحدث عن تأثير محمد صلاح عليه

مرموش يحقق رقما مميزا بهدفه في مرمى بايرن ميونيخ بالدوري الألماني

أهلي 2009 يفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

التشكيلة الرسمية لمباراة أهلي جدة والرائد في الدوري السعودي

مرموش يسجل أول أهدافه في بايرن ميونخ

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

ترشيحاتنا

الحوثيون يحذرون جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل

بعد تسببه بحادث سير مميت.. فرار نجل الرئيس الصومالي من تركيا

إسرائيل تقرر إنشاء وحدة استخباراتية ضد تهديدات الحوثيين في اليمن

لأول مرة.. كبار المحدِّثين يمنحون إجازة في الأربعين النووية بمسجد الحسين

غرفة عمليات أمن الجيزة: 460 لجنة جاهزة لانطلاق  ماراثون انتخابات الرئاسة

عزة مصطفى تحذر المصريين من أمر خطير على الهواء ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ