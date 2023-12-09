ديفيد ديفيز: فريق يد الأهلي يسير بخطوات واثقة للفوز بكل الألقاب

عبر ديفد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على الزمالك والحصول على لقب ‏السوبر المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن المباراة جاءت قوية من جانب الطرفين، وهو ما يعكس ما تتمتع به كرة اليد المصرية من مستويات بدنية وفنية كبيرة.‏

وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على كافة المستويات، وكانوا عند حسن ظن الجهاز الفني، ونجحوا في الظهور بشكل ‏مميز استحقوا عليه الفوز بالبطولة الغالية.‏

وأضاف أن الأجواء كانت مميزة للغاية في ظل الحضور الجماهيري بالصالة، وأن دعم جماهير الأهلي كان له دور كبير في تحفيز ‏اللاعبين من أجل الفوز بالكأس.‏

وشدد ديفيز على أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري