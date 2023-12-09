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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر إنشاء وحدة استخباراتية ضد تهديدات الحوثيين في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

قالت مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، إن إسرائيل قررت إنشاء وحدة استخباراتية خاصة تركز على التهديدات القادمة من الحوثيين في اليمن.

وأضاف المسؤول بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تل أبيب تعتبر التهديد الحوثي في اليمن خطيرا جدا على إسرائيل، موضحا أنه إذا تسبب صاروخ من اليمن في أضرار وقتل في إسرائيل فسيكون من الصعب عدم الرد.

ووفقا للصحيفة فقد قال مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها إسرائيل تؤكد التقييمات التي تفيد بأن قادة إيران يحثون الميليشيات الإقليمية الخاضعة لسيطرتها على زيادة هجماتها ضد إسرائيل.

وبحسبهم فإن هناك قلقاً كبيراً في الأوساط الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية من الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون.

وأضافوا أنه في السنوات الأخيرة، توقعت المخابرات الإسرائيلية أن الحرب المقبلة ستكون تلك التي ستخوضها إسرائيل على عدة جبهات، بما في ذلك الحوثيون في اليمن ووكلاء إيران في المنطقة.

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