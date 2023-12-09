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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو وشيكابالا.. مدرب ساجرادا يكشف أسباب الخسارة أمام الزمالك في الكونفدرالية

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

أكد روكي سابيري المدير الفني لساجرادا الأنجولي، أن الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ثنائي الزمالك، وراء فوز الفريق الأبيض على فريقه، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وقال سابيري، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لست راضيا عن النتيجة، كنت أعلم أن الفريق سيواجه مشاكل في ظل تواجد زيزو وشيكابالا، حاولنا مهاجمة الزمالك، لكن فريقي تلقى هدفا يصعب شرحه، سنحاول إعادة ترتيب الأوراق والعمل على تصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة".

وواصل: “نحترم نتيجة المباراة، وفي انتظار اللقاء المقبل، كنا مستعدين جيدا، وطالبت بعدم منح الزمالك مساحات كافية، لكن نتيجة خطأ جاء الهدف”.

وأشار إلى أن "الزمالك يسير في الطريق الصحيح، وأصبح قريبا من التأهل، فهو حاليا 9 نقاط، والفترة المقبلة نسعى للفوز في جميع المباريات المقبلة".

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