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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة بدء سير الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت غرفة العمليات المركزية لحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث بدأت عملها اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024 مع انطلاق أولى أيام الاقتراع.

وتتابع غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني بالمناديب في اللجان أماكن التصويت وجاهزيتها، مع استمرار الغرفة عملها على مدار الساعة خلال الثلاثة أيام للاقتراع. 

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن الغرفة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية. 

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع من بينها 11 ألف و631 لجنة فرعية بكافة انحاء جمهورية مصر العربية.

يذكر أن تصويت المصريين في الداخل حدده الجدول الزمني خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء  10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

بيان حملة المرشح الرئاسي

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