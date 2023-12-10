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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الاستحقاقات الرئاسية بالقليوبية.. صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تصدر مشهد كبار السن والسيدات أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية، حيث شهدت اللجان إقبالا منهم من والاصطفاف طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر حتى يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري.


وشهدت اللجان توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بجانب رفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.


كما تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.
وتجرى الإنتخابات فى محافظة القليوبية داخل 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة.


من جانبه أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية مطالبا المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية، ومجلس الوزراء.


ووجه "الهجان" مسؤولي التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف اعمال النظافة داخل المقار الانتخابية وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.
كما وجه "المحافظ" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

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الانتخابات الرئاسية القليوبية الكراسى المتحركة الإحتياجات الخاصة رفع جميع الاشغالات

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