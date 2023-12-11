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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 2500 جنيه.. موبايل جديد بـ dynamic island توأم iPhone 15

بأقل من 2500 جنيه..موبايل
بأقل من 2500 جنيه..موبايل جديد بـ dynamic island توأم iPhone

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف Tecno Spark Go 2024 الجديد ليصل سعره إلى 6700 روبية هندية (أي أقل من 2500 جنيه مصري).

بأقل من 2500 جنيه..موبايل جديد بـ dynamic island توأم iPhone 15


مواصفات Tecno Spark Go 2024


يحتفظ Tecno Spark Go 2024 بتصميم مربع ويحتوي على وحدة كاميرا مربعة على اللوحة الخلفية لا تبر،  يعمل زر الطاقة كماسح ضوئي لبصمات الأصابع، أما من الأمام يحتوي Spark Go 2024 على فتحة قطع مركزية على شكل ثقب مع ميزة Dynamic Port التي تعمل بشكل مشابه لـ Dynamic Island من Apple وتظهر الإشعارات. يتميز الهاتف الذكي بشاشة 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

يحتوي Tecno Spark Go 2024 على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مقترنة بعدسة AI، وهناك كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تم تجهيز الجهاز بمكبرات صوت ستريو مزدوجة تم ضبطها بواسطة DTS والتي تعد بإصدار صوت أعلى بنسبة 400 في المائة.

يعمل Tecno Spark Go 2024 بمعالج Unisoc T606 ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

يتم دعمه بواسطة بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ USB-C. يعمل الهاتف الذكي على واجهة المستخدم HiOS 13 المستند إلى Android 13 .

يتوفر Tecno Spark Go 2024 باللونين Mystic White و Gravity Black.

TECNO Tecno Spark Go 2024 مواصفات Tecno Spark Go 2024 البلاك فريداي الجمعة السوداء iPhone Apple iPhone 15

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