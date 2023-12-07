مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

وفيما يلي قائمة بأفضل هواتف Oppo بسعر رخيص في مصر:

• Oppo A38

يعد هاتف Oppo A38 أحد أفضل الخيارات المتاحة في مصر، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 6000 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك

• Oppo A16

يعد هاتف Oppo A16 أيضًا خيارًا جيدًا، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 6500 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

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• Oppo A15s

يعد هاتف Oppo A15s خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بسعر رخيص وأداء جيد، لكنه بتوفر مستعمل بشكل أكبر من الجديد بسعر يبدأ من 3000 جنيه مصري، يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 4230 مللي أمبير.

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك

نصائح لشراء هاتف Oppo بسعر رخيص

عند شراء هاتف Oppo بسعر رخيص، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• السعر: تأكد من أن الهاتف في حدود ميزانيتك.

• المواصفات: اختر هاتفًا يلبي احتياجاتك الأساسية.

• العلامة التجارية: اختر هاتفًا من علامة تجارية موثوقة.

• الضمان: تأكد من أن الهاتف مزود بضمان.

وأخيرًا، من المهم تجربة الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنك راضيًا عنه.