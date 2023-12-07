عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر.. تستاهل فلوسك

أرخص 3 موبايلات Oppo
أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Oppo واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

 

وفيما يلي قائمة بأفضل هواتف Oppo بسعر رخيص في مصر:

 

• Oppo A38

يعد هاتف Oppo A38 أحد أفضل الخيارات المتاحة في مصر، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 6000 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك 

• Oppo A16

يعد هاتف Oppo A16 أيضًا خيارًا جيدًا، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 6500 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك 

• Oppo A15s

يعد هاتف Oppo A15s خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بسعر رخيص وأداء جيد، لكنه بتوفر مستعمل بشكل أكبر من الجديد بسعر يبدأ من 3000 جنيه مصري، يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية سعة 4230 مللي أمبير.

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر..تستاهل فلوسك 

نصائح لشراء هاتف Oppo بسعر رخيص

 

عند شراء هاتف Oppo بسعر رخيص، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• السعر: تأكد من أن الهاتف في حدود ميزانيتك.

• المواصفات: اختر هاتفًا يلبي احتياجاتك الأساسية.

• العلامة التجارية: اختر هاتفًا من علامة تجارية موثوقة.

• الضمان: تأكد من أن الهاتف مزود بضمان.

وأخيرًا، من المهم تجربة الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنك راضيًا عنه.

OPPO نصائح لشراء هاتف Oppo بسعر رخيص Oppo A15s Oppo A16 oppo A38 ارتفاع أسعار الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدًا وكاميرا ممتازة 

لأول مرة.. موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

قائمة بهواتف سامسونج الحاصلة على تحديث أندرويد 14

خصم كبير على هاتف موبايل Honor يتفوق على سامسونج..بكاميرا 200 ميجابكسل

ميزة جديدة لإرسال صور وفيديوهات على واتساب بأعلى جودة..الطريقة هنا

ازاي تحافظ على صحة طفلك العقلية من إدمان السوشيال ميديا

بـ 4300 جنيه.. موبايل رائع جديد رائع من سامسونج

ترشيحاتنا

البكتيريا الحلزونية السبب الرئيسي فى أمراض المعدة.. حسام موافي يحذر منها ويوضح أسبابها|فيديو

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر.. تستاهل فلوسك

كتائب القسام تعلن الاشتباك مع 6 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية والمسرح المكشوف بحدائق الفسطاط

المُدعي العام بإيطاليا يطالب بايقاف «بوجبا» نجم يوفينتوس 4 سنوات.. لهذا السبب

حزب الله: استهدفنا موقع المرج في قرية هونين اللبنانية المحتلة وأصبناه إصابة مباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ