لو بتحب التصوير.. أرخص موبايل سامسونج جديد بكاميرا ممتازة

أطلقت شركة سامسونج Samsung بشكل رسمي هذا العام واحدا من أروع هواتفها للفئة المتوسطة في عام 2023 وهو Samsung Galaxy A34 5G واهتمت سامسونج بتصميم الهاتف ليكون شبيه بهواتفها الرائدة كما تم استخدام معالج من ميدياتيك Dimensity 1080 داعم لشبكات الجيل الخامس مع شاشة سوبر اموليد كبيرة 120 هيرتز مع بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا ممتازة.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34



• الشاشة تأتي Samsung Galaxy A34 5G بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 120Hz مع أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .

• يأتي Samsung Galaxy A34 5G بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف Samsung Galaxy A34 5G بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 1080 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MC4 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

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• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع مثبت بصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف Samsung Galaxy A34 5G تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 480 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف Samsung Galaxy A34 5G البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

السعر

يبدأ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34 حوالي 11500 جنيه مصري.