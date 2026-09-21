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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يشيدان بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصةً في ضوء مستوى التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم /الاثنين/، مع نظيره الباكستاني على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزيران الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وشددا على أهمية عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، للدفع بمسارات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري الباكستاني، بما يوفر منصة مؤسسية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الباكستانية في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة التهدئة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الاقليميين وتجنب مزيد من التوتر.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الاجتماعات المقبلة لأطراف آلية الأطراف الاقليمية الأربعة ومجموعة الثمانية العربية الاسلامية، فضلاً عن التنسيق في مختلف المحافل الاقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.. واتفقا على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.


 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار

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