أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

تعد عملية شراء هاتف جديد بسعر جيد صعبة بعض الشيء في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الهواتف، ولكن هناك شركات استطاعت أن توازن بين السعر والقيمة المقدمة للمستخدم، ومن بينهم شركة xiaomi الصينية.

هاتف شاومي Redmi A2

الشاشة تأتي بشكل النوتش وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بدقة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم ابعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .

Redmi A2

· يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري في مكان مخصص .

· يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G36 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Honor X6a .

· الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

Redmi A2

· الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 08 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

· يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

· الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n .

· يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.0 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

· يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

· وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

· يدعم الهاتف مستشعر التسارع .

· منفذ الـ USB يأتي من نوع microUSB 2.0 .

· البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 10 واط .

يبلغ سعر هاتف Redmi A2 حوالي 3500 جنيه في مصر.