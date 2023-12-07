مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Nokia واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

وفيما يلي قائمة بأرخص هواتف Nokia بكاميرا في مصر:

• Nokia C21

يعد هاتف Nokia C21 أحد أرخص الخيارات المتاحة في مصر، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 3000 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 4000 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

• Nokia C21 Plus

يعد هاتف Nokia C21 Plus أيضًا خيارًا جيدًا، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 3600 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 5050 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

• Nokia C10

يعد هاتف Nokia C10 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بسعر رخيص وكاميرا أساسية. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 2399 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وبطارية سعة 3000 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

نصائح لشراء هاتف Nokia بسعر رخيص

عند شراء هاتف Nokia بسعر رخيص، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• السعر: تأكد من أن الهاتف في حدود ميزانيتك.

• المواصفات: اختر هاتفًا يلبي احتياجاتك الأساسية.

• العلامة التجارية: اختر هاتفًا من علامة تجارية موثوقة.

• الضمان: تأكد من أن الهاتف مزود بضمان.

وأخيرًا، من المهم تجربة الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنك راضيًا عنه.