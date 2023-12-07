عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعود لمجدها مرة أخرى.. أرخص 3 موبايلات Nokia

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص
تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن هواتف بأسعار رخيصة أمرًا ضروريًا للعديد من الأشخاص. وتعد شركة Nokia واحدة من الشركات التي تقدم هواتف بأسعار رخيصة مع مواصفات جيدة.

وفيما يلي قائمة بأرخص هواتف Nokia بكاميرا في مصر:

 

Nokia C21

 

يعد هاتف Nokia C21 أحد أرخص الخيارات المتاحة في مصر، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 3000 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 4000 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

Nokia C21 Plus

 

يعد هاتف Nokia C21 Plus أيضًا خيارًا جيدًا، حيث يتوفر بسعر يبدأ من 3600 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وسعة تخزين 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 5050 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

Nokia C10

 

يعد هاتف Nokia C10 خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف بسعر رخيص وكاميرا أساسية. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 2399 جنيه مصري. يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت، وسعة تخزين 16 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وبطارية سعة 3000 مللي أمبير.

تعود لمجدها مرة أخرى..أرخص 3 موبايلات Nokia بكاميرا

نصائح لشراء هاتف Nokia بسعر رخيص

 

عند شراء هاتف Nokia بسعر رخيص، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• السعر: تأكد من أن الهاتف في حدود ميزانيتك.

• المواصفات: اختر هاتفًا يلبي احتياجاتك الأساسية.

• العلامة التجارية: اختر هاتفًا من علامة تجارية موثوقة.

• الضمان: تأكد من أن الهاتف مزود بضمان.

وأخيرًا، من المهم تجربة الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنك راضيًا عنه.

Nokia هاتف Nokia Nokia C10 Nokia C21 Plus Nokia C21 أفضل موبايل Nokia نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

موضوعات متعلقة

ماكدونالدز تتحدى أمريكا وتخرج من تحت عباءتها.. اعرف القصة كاملة

أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر.. تستاهل فلوسك

براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سامسونج.. ما هو؟

أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب جدًا وكاميرا ممتازة 

لأول مرة.. موبايل Honor برامات 24 جيجابايت

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

قائمة بهواتف سامسونج الحاصلة على تحديث أندرويد 14

خصم كبير على هاتف موبايل Honor يتفوق على سامسونج..بكاميرا 200 ميجابكسل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ