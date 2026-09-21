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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي تسوية الشواغل من خلال الحوار والتشاور

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الاثنين، أن الصين والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان شاملان وينبغي عليهما عدم خوض حرب تجارية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية الصيني مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "وانج"، خلال المحادثة الهاتفية، إن الصين لطالما أكدت ضرورة أن تعمل كل من الصين والاتحاد الأوروبي في الاتجاه نفسه، وأن يعملا على معالجة شواغل كل منهما من خلال الحوار والتشاور.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين وألمانيا يخدم مصالح الجانبين ويمثل الخيار الصائب لكليهما.

ودعا "وانج"، خلال المحادثة الهاتفية، الصين وألمانيا إلى إرسال إشارة إيجابية بشأن العمل بشكل مشترك على التمسك بالتعددية والتجارة الحرة وتعزيز الثقة في تنمية العلاقات الصينية-الألمانية ولعب دور بناء في تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الصيني وانج يي الصين الاتحاد الأوروبي

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