عاطل يقيم موقفا عشوائيا لسيارات الأجرة بالإسكندرية.. والأمن يتدخل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنشاء موقف عشوائى لسيارات الأجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، والحصول من السائقين على مبالغ مالية " إتاوات " ، والتسبب فى تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة .

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 27/11/2023 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) حال قيامه بإنشاء موقف عشوائى وممارسة أعمال البلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدى المركبات "إتاوات" .. وكذا ضبط كافة المخالفات المرورية بالمنطقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وجار استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن .