العرب على خلاف كبير مع واشنطن..وزير الخارجية الأردني يحذر من خطر يهدد المنطقة

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر، محذرا من أن الخطر يهدد المنطقة بأكملها.

وقال الصفدي، خلال كلمته في منتدى الدوحة 2023، إن العرب على خلاف كبير مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة.

وأضاف أن قطاع غزة ليس وحده من يتعرض للهجوم الإسرائيلي، مشيرا أن هذا العام شهد عدد قتلى قياسي في الضفة الغربية

وتابع وزير الخارجية الأردني: إن "إسرائيل تطبق سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع بما يتجاوز القضاء على حماس".

وشدد على أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بشن ج حربا غير مسبوقة في غزة بينما يقف العالم عاجزاً إزاء ذلك.