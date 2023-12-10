هشام آمنة: دورة تدريبية عن الملامح الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر الأسبوع المقبل

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم الاسبوع القادم دورة تدريبية هامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويأتي ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار.

وأشار إلى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة ، إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، وأهم طرق تمويل المشروعات والعائد على الاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والملامح الرئيسية لقانون الاستثمار، وضمانات وحوافز الاستثمار، وتجربة الشباك الواحد لإنهاء كافة الموافقات والتراخيص،والمناطق الحرة كأحد اهم الأنظمة الاستثمارية، وآلية اصدار التراخيص والرخصة الذهبية، وجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم رواد الأعمال ، وآليات تسوية منازعات الاستثمار، والخريطة الاستثمارية، وعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة.